韓国に滞在する外国人　初の２８０万人超＝観光目的が急増

【ソウル聯合ニュース】留学や就職、観光などの目的で韓国に滞在する外国人が初めて２８０万人を突破したことが２９日、分かった。

法務部の出入国外国人政策本部によると、今年１０月現在で韓国に滞在する外国人は２８３万７５２５人で、前月比３．６％増加した。

韓国に滞在する外国人は２０１９年に過去最多の２５２万４０００人を記録したが、新型コロナウイルスの流行が拡大した２０年に２０３万６０００人、２１年には１９５万６０００人と急減した。その後、２３年に２５０万７０００人とコロナ禍以前の水準を回復し、２４年には２６５万人と過去最多を更新。今年も２７０万人台前後で推移し、先月に初めて２８０万人を上回った。

長期滞在外国人は前年同月比６．３％増の２１６万人超、短期滞在外国人は同２．７％増の６７万６０００人超となっている。

滞在資格別では季節労働（Ｅ－８）が６万５０００人で、前年同月比５８．７％増加した。留学（Ｄ－２）は２２．１％増の２２万２０００人、雇用許可制により就業が認められた非専門人材に与えられる非専門就業（Ｅ－９）は２．４％増の３３万５０００人だった。

なかでも、通常は観光シーズンの夏場に増加した後で減少傾向を示す観光（Ｂ－２）が急増。１０月時点で、観光ビザで滞在する外国人は１８万３０００人で、前年同月比２２．７％、前月比３８．８％増加した。Ｋ―ＰＯＰなど、韓国文化の世界的人気による外国人観光客の流入増が影響を及ぼしたと分析される。

国籍別では中国が９７万５０００人で全体の３４．４％を占め、ベトナム（１２．５％）、米国（６．９％）、タイ（６．０％）、ウズベキスタン（３．６％）、ネパール（３．２％）などが続いた。

年齢別では３０代（２５．８％）が最も多く、２０代（２３．９％）、４０代（１６．２％）、６０代以上（１３．７％）、５０代（１２．２％）、１０代以下（８．２％）の順だった。

韓国に滞在する外国人の５３．７％が首都圏に居住し、慶尚道が２０．５％、忠清道は１３．０％、全羅道は８．９％だった。