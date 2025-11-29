2019年ファストトラック衝突事件　共に民主議員10人に罰金刑求刑、現職2議員は議員職維持

韓国の検察が「国会ファストトラック（迅速処理案件）衝突事件」（2019年）に関与した現与党・共に民主党の現議員・元議員らに罰金刑を求刑した。

ソウル南部地裁刑事合議第12部（金正坤部長判事）は28日、「暴力行為等処罰に関する法律違反（共同暴行）」などで起訴された共に民主党の朴範界（パク・ポムゲ）議員ら10人に対する結審公判を開いた。

【写真】報道陣の質問に答える共に民主党の朴範界・朴柱民・李鍾杰の各議員と金炳旭元議員

検察は、朴範界議員には罰金400万ウォン（約43万円）、同党の朴柱民（パク・チュミン）議員には罰金300万ウォンを求刑した。

また、金炳旭（キム・ビョンウク）元議員＝現・大統領室政務秘書官＝には罰金1500万ウォン、李鍾杰（イ・ジョンゴル）元議員には罰金700万ウォン、表蒼園（ピョ・チャンウォン）元議員には罰金500万ウォンが求刑された。

これら10人は国会ファストトラック衝突事件時、国会で自由韓国党（現・国民の力）関係者たちを負傷させたとして起訴されていた。

現職議員が一般刑事事件で起訴された場合、禁固以上の刑が言い渡されると議員職を失うが、今回は全員が議員職を維持できる罰金刑のみの求刑だった。

同地裁は来月19日に判決を言い渡す予定だ。

シン・ジョンウォン記者