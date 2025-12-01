野球：4番・李大浩、1本塁打2二塁打2打点の大活躍でMVP 　韓日代表OB戦

11月30日にエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）で行われた「韓日ドリームプレーヤーズゲーム2025」で、韓国が日本に7－1で勝った。金寅植（キム・インシク）元野球韓国代表監督と原辰徳・元読売ジャイアンツ監督を指揮官に、引退した両国のプロ野球スターたちが集結した7イニングのイベント試合だ。昨年の初大会では、韓国が6－10の逆転負けを喫していた。

【写真】本塁打を放ってベースを回る李大浩氏と驚いた表情を浮かべる松田宣浩氏

韓国は2回表の攻撃時、米大リーグ（MLB）ボストン・レッドソックスに所属していた上原浩治氏を相手に2点を先取して勝機をつかんだ。5－1でリードしていた6回表には先頭打者の李大浩（イ・デホ）氏がソフトバンクホークス時代のチームメート摂津正氏の球を打ち返し、レフトフェンスを越えるソロホームランを放った。李大浩氏は3回と4回には二塁打を出すなど5打数3安打（1本塁打）2打点と大活躍し、この試合の最優秀選手（MVP）に選ばれた。

李大浩氏のほかにも、李鍾範（イ・ジョンボム）氏、朴勍完（パク・キョンワン）氏、李炳圭（イ・ビョンギュ）氏、金泰均（キム・テギュン）氏など韓国プロ野球界の永久欠番のスターたちが打席に立った。マウンドには先発の尹錫珉（ユン・ソンミン）氏をはじめ、金善宇（キム・ソンウ）氏、徐在応（ソ・ジェウン）氏、奉重根（ポン・ジュングン）氏、呉昇桓（オ・スンファン）氏らが出場し、ファンの歓声を浴びた。日本は0－5とリードされていた4回裏、中田翔氏が奉重根氏から本塁打を放ち、零封負けを免れた。

カン・ウソク記者