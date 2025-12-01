李大統領の支持率５４．８％　再び下落＝与党４５．６％・最大野党３７．４％

【ソウル聯合ニュース】韓国世論調査会社のリアルメーターが１日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率は前週から１．１ポイント下落した５４．８％だった。不支持率は０．２ポイント上昇した４０．７％だった。

調査は先月２４～２８日、全国の１８歳以上の２５３８人を対象に実施された。

李大統領の支持率は前週の調査で上昇に転じたが、再び下落した。

リアルメーターは、李大統領が主要２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議に合わせて中東・アフリカを歴訪した外交成果が週の前半には支持率にプラスに作用したが、半ばに入ると尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による昨年１２月の「非常戒厳」宣言を巡り内乱首謀ほう助罪などに問われた韓悳洙（ハン・ドクス）前首相の裁判で検察が懲役１５年を求刑したことや、保守系最大野党「国民の力」の秋慶鎬（チュ・ギョンホ）議員の逮捕同意案が国会で可決されたことが政治報復や野党弾圧と受け止められ、世論が悪化したと分析した。また、ウォン安・ドル高と高金利に対する負担も支持率下落の要因に挙げた。

一方、２７～２８日に全国の１８歳以上の１０１２人を対象に行った政党支持率調査で、革新系与党「共に民主党」の支持率は前週より１．９ポイント下がった４５．６％、「国民の力」は２．６ポイント上がった３７．４％となった。

「改革新党」の支持率は３．５％、「祖国革新党」は３．１％、「進歩党」は１．４％だった。