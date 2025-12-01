韓国の１１月輸出６１０．４億ドル　前年比８．４％増

【ソウル聯合ニュース】韓国の産業通商部が１日発表した輸出入動向によると、１１月の輸出額は６１０億４０００万ドル（約９兆５１００億円）で、前年同月比８．４％増加し、同月として過去最高を記録した。月間の輸出額は６月から６カ月連続で過去最高を更新している。

半導体輸出が過去最大を記録するなか、主要品目である自動車の輸出が米国の関税の影響を受けたにもかかわらず増加し、輸出全体が９カ月連続で増加傾向を示した。

主要輸出品目のうち、半導体の輸出は前年同月比３８．６％増の１７２億６０００万ドルを記録し、過去最高を更新した。

自動車の輸出は米国が２５％の関税を課したにもかかわらず、同１３．７％増の１６４億１０００万ドルを記録した。

１１月の輸出を主な輸出先別にみると、トランプ政権による関税の影響を直接受ける米国向けは、前年同月比０．２％減の１０３億５０００万ドルでほぼ横ばいとなった。中国向けは半導体、石油製品など主力品目がいずれも成長し、同６．９％増の１２０億７０００万ドルだった。

韓国の１１月の輸入額は５１３億ドルで、同１．２％増加した。

輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は９７億３０００万ドルの黒字となった。