［韓流］Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓが記録更新　アルバム８作連続ビルボード１位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１１月３０日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、韓国の人気グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）のニューアルバム「ＤＯ ＩＴ」がメインアルバムチャート「ビルボード２００」で初登場１位を記録した。

同チャートでの１位獲得は、２０２２年発売の「ＯＤＤＩＮＡＲＹ」から「ＭＡＸＩＤＥＮＴ」「★★★★★（５―ＳＴＡＲ）」「楽―ＳＴＡＲ（ＲＯＣＫ―ＳＴＡＲ）」「ＡＴＥ」「合（ＨＯＰ）」「ＫＡＲＭＡ」に続き８作連続で、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓが持つＫ－ＰＯＰアーティスト最多記録を更新した。初めて同チャート入りしたアルバムを含め８作が連続で首位を獲得したのもビルボード史上初となる。

ビルボードは「Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは８作目の１位獲得で２０００年以来、今世紀最も多くの（ビルボード２００）１位を占めたグループという自身の記録も更新した」と伝えた。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは昨年８月から今年１０月にかけてワールドツアー「ｄｏｍｉｎＡＴＥ」を開催し、世界３５地域で計５６公演を行った。１０月のアンコール公演は韓国・仁川アジアド主競技場で開き、デビュー後初の国内スタジアム公演開催を果たした。