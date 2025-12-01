１０月のネット通販取引額４．９％増　飲食サービスなど増加＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が１日発表した「オンラインショッピング動向」によると、１０月のインターネット通販の取引額は前年同月比４．９％増の２２兆７１０３億ウォン（約２兆４１００億円）で、１０月としては過去最高を記録した。

商品群別では、飲食サービスの取引額が同１３．６％増加した。国家データ処は地方自治体が運営する出前アプリでの民生回復消費クーポン・地域貨幣（地域デジタル通貨）の利用や割引イベント実施の影響で増加したと説明した。

オンライン限定で車両を販売している米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの新モデルの販売増が続いた影響で、自動車・自動車用品も同３８．６％増加した。秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）の連休の影響などで飲料・食料品は同４．４％増加した。

一方、秋夕の連休が例年より長かった影響で公演・コンサートの回数が減り、文化・レジャーサービスの取引額は２２．２％減少した。

取引額全体に占める割合は、飲食サービスが１５．７％で最も高く、次いで飲料・食料品（１３．４％）、旅行・交通サービス（１２．８％）などの順だった。

モバイルショッピングの取引額は１７兆７１４３億ウォンで同５．９％増加した。モバイルショッピングはネット通販の取引額全体の７８．０％を占めた。