囲碁の韓国・李昌鎬九段が通算１９６９勝達成　師の持つ記録を更新

【ソウル聯合ニュース】囲碁の李昌鎬（イ・チャンホ）九段が１日、公式戦１９６９勝を達成し、師匠の曺薫鉉（チョ・フンヒョン）九段が持つ最多勝利記録を更新した。

ソウル市内で行われた「レジェンドリーグ」（旧・シニアリーグ）のプレーオフ第２戦で、金秀壯（キム・スジャン）九段に１５９手で黒番中押し勝ちした。

李九段は１９８６年８月に満１１歳でプロ入り。２０００年１０月に通算１０００勝を達成し、２０１０年１月に１５００勝、２１年２月に１８００勝、２４年９月に１９００勝と勝利を重ねた。

李九段の初タイトルとなった１９８９年の「第８期ＫＢＳ囲碁王戦」の決勝の相手は、この日対戦した金九段だった。

李九段は「これまで多くの対局をしてきたが、このように意義深い記録を打ち立てることができて光栄です」とし、「幼いころから好きだった囲碁を今も打てることだけでもありがたく、幸せなことです」と話した。

囲碁界最高の棋士と呼ばれる李九段の通算優勝回数は１４２回で、曺九段の１６２回に次いで２位。ただ世界メジャー棋戦の優勝回数は１７回で、李世ドル（イ・セドル）九段（１４回）や申真ソ（シン・ジンソ）九段（９回）を上回り歴代トップとなっている。

レジェンドリーグで活躍中の李九段は今期５１勝１３敗で勝率７９．６９％を記録し、韓国全体ランキング５９位につけている。現在のペースを維持すれば来年にも通算２０００勝を達成する見通しだ。