韓国完成車５社の１１月販売　約６６万９千台＝２カ月連続減少

【ソウル聯合ニュース】現代自動車、起亜、韓国ＧＭ、ルノーコリア自動車、ＫＧモビリティーの韓国完成車メーカー５社が１日に発表した資料によると、５社の１１月の世界販売台数は前年同月比３．９％減の６６万８９９１台だった。減少は１０月から２カ月連続。

５社の１１月の国内販売は５．８％減の１１万６６０２台だった。５社すべて減少となり、現代は３．４％、起亜は０．６％、韓国ＧＭは４６．６％、ルノーコリアは５１．０％、ＫＧモビリティーは５．７％それぞれ減少した。

国内販売台数が最も多かった車種は起亜の多目的スポーツ車（ＳＵＶ）「ソレント」（１万４７台）だった。起亜の多目的レジャー車（ＲＶ）「スポーテージ」（６８６８台）、現代のセダン「グレンジャー」（６４９９台）、現代のセダン「ソナタ」（５８９７台）と続いた。

海外販売は３．４％減の５５万２３８９台だった。ＫＧモビリティーを除いた４社が減少となった。

メーカー別では、現代は国内が３．５％減の６万１００８台、海外が２．２％減の２８万８４９９台で、全体では２．４％減の３４万９５０７台だった。

起亜は国内が０．６％減の４万７９２５台、海外が０．９％減の２１万４１４０台で、全体では０．８％減の２６万２０６５台だった。

韓国ＧＭは国内が４６．６％減の９７３台、海外が１０．４％減の４万２８２６台、全体では１１．７％減の４万３７９９台だった。

ＫＧモビリティーの世界販売台数は１．４％増の８９７１台で、５社のうち唯一増加した。国内は３１２１台で５．７％減少したが、海外は５８５０台で５．６％増加した。

ルノーコリアは国内、海外ともに大幅に減少し、全体では６９．４％減の４６４９台だった。１０月から２カ月連続で販売台数が最下位となった。