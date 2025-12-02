共に民主・張京泰議員セクハラ被害女性、当時飲み会セッティングした男性秘書官から今年10月性的暴行を受けていた【独自】

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国与党・共に民主党の張京泰（チャン・ギョンテ）議員のセクハラ（性的嫌がらせ）疑惑に関するニュースです。被害者が告訴をしたのは張京泰議員1人だけではありませんでした。事件当日、張京泰議員を飲み会の二次会に呼んだのはある先輩男性秘書官でしたが、この秘書官も2カ月前に被害者に対して性犯罪を試みたというのです。被害者は、約1年前に張京泰議員から受けた被害に沈黙し続けてきましたが、「再び性犯罪が試みられたため、2人を同時に告訴することにした」と言いました。イ・チェリム記者の独自取材です。

【写真】TV朝鮮記者の取材に応じない不同意性交男性秘書官

（記者リポート）

今年10月末、被害者は先輩男性秘書官B氏とソウル市江西区のある飲食店で酒を飲んだ後、眠ってしまいました。

被害者を家に送っていったB氏は強制的な身体接触をした上で、性的関係まで試みようとしましたが、「この時気がついて振り切り、その場を離れた」というのが被害者の主張です。

被害者はB氏を準強姦（ごうかん、日本の不同意性交等に相当）未遂で告訴する際、約1年前に張京泰議員から受けた準強制わいせつ（不同意わいせつに相当）も共に告訴することを決心したと言いました。

被害者は「約1年前に張京泰議員を事件のあった飲食店に呼んだのもB氏だった」と言いました。

（A氏 ／被害者の当時の交際相手）

「『かわいい秘書官がいるから、一緒にお酒を飲もう』と言ったら、（張京泰議員は）既にお酒を飲んだ状態で来たそうです」

被害者が告訴状に、「張京泰議員とB氏は当時の交際相手の個人情報に言及し、『背後（関係）を暴いて吹っ飛ばしてやる』などと脅迫してきた」と書きました。

当時の交際相手だったA氏も「約1年前の酒席で張京泰議員に抗議した際、B氏から圧力を感じる発言があった」と言いました。

（A氏 ／被害者の当時の交際相手）

「『この地面に長くいたいなら気をつけろ』という言葉で私に圧力を加えました」

B氏はこのほど、別の女性とのセクハラ事件で送検されていたことが分かり、国会で職権免職の手続きが進められています。

TV朝鮮はB氏の見解を聞こうと数回電話し、メッセージを残しましたが、回答はありませんでした。TV朝鮮、イ・チェリムがお伝えしました。

（2025年12月1日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）