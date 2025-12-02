サムスン電子　三つ折りスマホ「トライフォールド」公開

【ソウル聯合ニュース】韓国のサムスン電子は２日、ソウルで新製品のメディア発表会を開き、三つ折りスマートフォン「ギャラクシーＺトライフォールド」を披露した。

２０１９年に発売した二つ折りの「ギャラクシーフォールド」以降、蓄積してきた折りたたみスマホの技術を集約した製品で、広げた際の画面サイズ２５３ミリ（１０インチ）が折りたたむと１６４．８ミリ（６．５インチ）になる。

モバイル・家電を担うデバイスエクスペリエンス（ＤＸ）部門長の盧泰文（ノ・テムン）社長は同製品について、サムスン電子のリーダーシップを土台に生産性と携帯性のバランスを実現したとし、「業務、創意性、連結性などモバイル全般の経験を一層広げるだろう」と話した。

両側から内側にたたむ構造で、たたむ際に異常が感知されれば通知する機能も備えた。折りたたんだ時の厚さは１２．９ミリ、広げた時の最も薄い部分は３．９ミリでシリーズの中で最も薄い。専用のヒンジ（ちょうつがい）を採用することで折りたたみの安定性を高めた。

同社の幹部は、２０万回以上の折りたたみテストを通じて完璧な耐久性を確認していると説明した。

最大三つのアプリを同時に使用できるマルチウィンドウ機能が強化され、１０インチ大画面の活用の幅が広がった。ギャラクシーＡＩ（人工知能）機能も最適化された。

韓国で１２日に発売し、中国、台湾、シンガポール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、米国などの市場での販売も予定している。