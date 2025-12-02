３日は厳しい寒さに　ソウルの最低気温氷点下８度＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国は３日、北から非常に冷たい空気が流れ込み、厳しい寒さとなりそうだ。

気象庁によると、３日の全国の最低気温は氷点下１１度～氷点下１度、最高気温は氷点下５～７度と予想され、多くの地域で日中も氷点下となる見通しだ。

ソウルは３日の最低気温が氷点下８度まで下がり、最高気温も氷点下３度にとどまる。強風が吹き、午前の体感温度は氷点下１２度、午後は氷点下８度と予想される。

主要都市の予想最低気温と最高気温は、仁川が氷点下８度と氷点下２度、大田が氷点下７度と０度、光州が氷点下２度と３度、大邱が氷点下４度と３度、蔚山が氷点下２度と５度、釜山が氷点下１度と７度。

このほか江原道・大関嶺で最低気温が氷点下１４度、同道・華川で氷点下１２度、京畿道の楊州、坡州、東豆川、南楊州、竜仁と江原道の鉄原、麟蹄、楊口、春川、洪川、横城、旌善、平昌は氷点下１１度まで下がる見通しだ。

４日午後から夜にかけて首都圏と江原道の内陸・山間部、忠清道、全羅北道北部、慶尚北道北東の内陸・山間部で雨や雪が予想される。ソウルにも初雪が降りそうだ。積雪量は京畿道東部、江原道内陸・山間部で１～５センチ、ソウルなどその他地域では１センチ前後の予報となっている。