韓国　きょうのニュース（１２月２日）

◇旧統一教会の解散命令請求か 李大統領が「政教癒着」は違憲と批判

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２日の閣議で、「政教分離は非常に重要な原則だが、これに反し宗教財団が組織的、体系的に政治に介入した事例がある」として、「憲法に反する行為であり、非常に深刻な事案」と批判した。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と尹錫悦（ユン・ソクヨル）前政権の癒着疑惑で同教団の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁が政治資金法違反などの罪に問われていることを念頭に置いた発言とみられる。李大統領は「（政教癒着を）放置する場合、憲政秩序が破壊されるだけでなく、宗教戦争のような状況が起こり得る」との認識を表明。「日本では宗教財団の解散命令（請求）を出したようだ」として、解散命令請求を検討するよう指示した。

◇李大統領「内乱の闇をすべて明らかに」

李在明大統領は閣議で、尹錫悦前大統領による「非常戒厳」宣言から３日で１年になることに関連し、一連の混乱を収束させるために実施してきたことを振り返ったうえで、「ここで止まってはならない」とし、「隠された内乱の闇をすべて明らかにし、真の正義の国民統合の扉を大きく開かなければならない」と話した。１日には「隠された内乱行為を放置すればいつか必ず再発する」と言及しており、徹底した清算が国民統合の前提との考えを明確にしたものと受け止められる。

◇クーパンの個人情報流出 ６月から不正アクセス

科学技術情報通信部の柳済明（リュ・ジェミョン）第２次官は２日、ネット通販最大手クーパンの顧客情報が流出した問題について、昨年７月から今年１１月までのサーバーログを分析した結果、３０００万以上のアカウントから個人情報が流出したとし、不正アクセスが確認されたのは６月２４日から１１月８日までと説明した。国会科学技術情報放送通信委員会で答弁した。

◇あすソウルの最低気温 氷点下８度に

気象庁によると、２日夜から３日午前にかけて氷点下３５度の寒冷低気圧が近づく影響で、３日朝の各地の最低気温は氷点下１１度から氷点下１度、日中の最高気温は氷点下５度から７度になると予想される。ソウルは３日朝の最低気温が氷点下８度まで下がり、日中の最高気温は氷点下３度にとどまる。風が強く吹き、午前の体感温度は氷点下１２度、午後の体感温度は氷点下８度と予想される。

◇ソウル・明洞駅と南山を結ぶゴンドラ ２０２７年に完工へ

ソウル市は２日、南山を世界的な名所に再整備するための計画を発表した。地下鉄明洞駅から南山頂上まで５分で行ける「南山ゴンドラ」設置を２０２７年までに完了する。南山の頂上には視界が３６０度開けた展望台を設置する。市の関係者は「年間１１００万人が訪れる南山は訪問客の満足度が９６％に達するほど愛されているが、アクセスが不便で施設が老朽化し全般的な改善が必要な状況」と説明した。