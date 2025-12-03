今日の歴史（１２月３日）

１９２１年：国語の研究・普及を目指す朝鮮語研究会（後に朝鮮語学会、ハングル学会と改称）結成
１９５２年：国連総会が朝鮮戦争捕虜の中立地帯引き渡し案（移送案）を採択
１９７０年：北朝鮮軍のパク・ソングク少佐がミグ１５戦闘機で韓国に亡命
１９８３年：国軍が釜山・多大浦沖に侵入した北朝鮮工作船を撃沈し工作員２人の身柄を確保
１９８７年：中部高速道路（ソウル―大田、１４５．３キロメートル）開通
１９９５年：１９７９年の粛軍クーデターと１９８０年の光州民主化運動（光州事件）に関連し、全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領を逮捕
１９９７年：アジア通貨危機に見舞われたため５５０億ドルの金融支援を受けることで国際通貨基金（ＩＭＦ）と合意
２００１年：国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）がソウル事務所を正式に開設
２０１０年：韓米自由貿易協定（ＦＴＡ）の争点解決に向けた追加交渉が妥結（１２年３月発効）
２０１６年：野党３党が朴槿恵（パク・クネ）大統領の弾劾訴追案を国会に提出
２０２４年：尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が「非常戒厳」を宣言 ※尹氏は軍や警察を国会に動員したが、宣言から約２時間半後に解除決議が国会本会議で可決された