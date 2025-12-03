ユーチューブ今年の人気曲１位に「Ｇｏｌｄｅｎ」　クリエーターは秋山成勲＝韓国

【ソウル聯合ニュース】動画投稿サイト「ユーチューブ」が３日発表した韓国の２０２５年人気リストによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲「Ｇｏｌｄｅｎ」が再生回数を基準とする「最高人気曲」の１位を記録した。

同アルバムからはこのほか「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が３位、「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が１０位にランクインした。「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」と「Ｇｏｌｄｅｎ」は、ユーチューブショートでも人気曲１位と２位を占めた。

「最高人気クリエーター」の１位には、率直で気取らない人柄を生かしてコミカルな日常系コンテンツを投稿している韓国系のプロ格闘家・秋山成勲が選ばれた。

２位には時代を切り取る絶妙な演技で笑いを誘ったコメディアンのイ・スジがランクインし、ミシュラン三つ星シェフのアン・ソンジェ（６位）、人工知能（ＡＩ）で製作されたハムスターのキャラクターを通じて会社生活をリアルに描いた「情緒不安キム・ヘムチ」（７位）も注目を集めた。

韓国のユーチューブ利用者の関心を集めた人気タイトルには、「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」と米動画配信大手ネットフリックスの韓国ドラマ「おつかれさま」「イカゲーム」などが選ばれた。このうち「ＫＰＯＰガールズ！」と「イカゲーム」は調査対象国の多くで人気タイトルに名を連ねた。

ゲーム分野ではゲームプラットフォーム「ロブロックス」と韓国オンラインゲーム大手・ネクソンのＭＭＯＲＰＧ（多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム）「マビノギ」が注目された。