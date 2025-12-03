被告人・尹錫悦の裁判をぜひ多くの人に見てもらいたい理由【コラム】　非常戒厳1年

先日、大学に勤務されている方から朴槿恵（パク・クンヘ）元大統領のことを見直したという話を聞いた。尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の裁判に関する話だった。朴元大統領は罷免から3年9カ月にわたる裁判を受けた後、懲役20年の判決を下された。しかし、弾劾の過程でも長い収監と裁判でもまともな自己弁明さえできなかった。支持者でさえ「もどかしい」と胸を痛めた。ところが、振り返ってみると、尹前大統領の裁判と比べ、朴元大統領は前職大統領として最低限の品位を守ろうと努めたのではないだろうかというのだ。朴元大統領を罷免させた職権乱用のような「犯罪」もやはり尹前大統領と比較すれば取るに足らないようなことに見えるという。

【写真】戒厳軍の銃口をつかむ共に民主党の女性スポークスパーソン・安貴リョン氏

尹前大統領の裁判は公開され、ユーチューブで見ることができる。それを見た人々は尹前大統領の口調と態度に腹が立ち、収監された数多くの軍人に対する憐れみの情だけが増すと口をそろえた。尹前大統領は在職中と同様、さまざまな発言をした。あれほど多くの発言を行う被告を見たことがない。特有の大きなジェスチャーと片手を机に乗せたまま首を振る動作、たまにぞんざいな言葉遣いを交えながら長々と自己弁護した。特別検察官（特検）と判事の質問には「陳述を拒否する」と言う一方で、「ただ参考までにこの話は申し上げる」として本筋の話より多くの発言を繰り返した。

尹前大統領は2024年、南米で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）とG20の首脳会議について、「メンバーでもないのにポピュリズム的な左派政権の首脳が大挙招いておいて、少しでも豊かな国から援助してほしいという話だった」などと述べた上で、自分は重要な外交に集中するので、重要ではない国際会議には韓悳洙（ハン・ドクス）元首相に出席を勧めたとも発言した。当時招かれた開発途上国の首脳を政府開発援助（ODA）を物乞いしているととらえた認識とそういう言葉を吐く無分別さに驚愕した。韓国が多国間会合に正式メンバーとして認められたのは、それほど昔のことではない。

非常戒厳の当日、国民の力の議員の一部に電話したことについて、尹前大統領は「事前に知らせることができず申し訳なかったと伝えるためだった」と説明した。裁判官は「緊迫した状況なのに、ご苦労様と言うために電話したのか」と尋ねた。すると、尹前大統領は「当時、私も特にすることがなかった」と答え、恥ずかしそうに笑った。全国民が特戦司令部のヘリが国会に着陸する様子にハラハラしていた当時、大統領は特にすることがなかったという言葉に耳を疑った。与党支持系のユーチューブはそれを「腹が立つが笑える」と皮肉ったが、それに反論することはできなかった。