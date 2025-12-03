韓国の一人暮らし世帯36.1％…男性は30代・女性は60代が最多

韓国で昨年、一人暮らしの世帯（単身世帯）が全世帯の36％を突破したことが分かった。

11月30日に韓国保健福祉部（省に相当）が公表した「統計で見る社会保障」によると、昨年の韓国の単身世帯は804万5000世帯で、全世帯の36.1％だった。単身世帯の割合は2010年には23.9％（414万2000世帯）だったが、それから15年で12.2ポイント上昇したのだ。

【グラフィック】男女別・年齢層別にみる韓国の単身世帯の割合

韓国政府は、今の傾向が続けば単身世帯は27年には855万3000世帯、32年には926万6000世帯、37年には971万4000世帯まで増えるとの見通しを示した。42年の994万世帯をピークに、その後は人口減少の影響で徐々に減っていくとみている。

単身世帯を年齢層別に見ると、男性は30代（87万8000世帯）、20代以下（71万6000世帯）、50代（71万3000世帯）の順に多かった。一方、女性の場合は60代（75万世帯）が最も多く、次いで20代以下（71万4000世帯）、70代（62万9000世帯）の順だった。

市・道別に見ると、ソウルが39.9％で最も多かった。次いで大田市（39.8％）、江原道（39.4％）、忠清北道（39.1％）の順だった。単身世帯の割合が低かったのは蔚山市（31.6％）、京畿道（31.7％）、仁川市（32.5％）だった。

一方、昨年65歳以上の高齢者人口は1012万人で、関連統計開始以来初めて1000万人を突破した。高齢者が全人口に占める割合も20.1％となり、「超高齢社会」に突入した。国連は、65歳以上の人口の割合が全人口の20％超となった社会を「超高齢社会」と定義している（原文ママ）。一方、韓国全土の保育園の数は2013年の4万3770カ所から昨年は2万7387カ所へと急減した。

