韓国　きょうのニュース（１２月３日）

◇李大統領 韓米首脳会談最大の成果は「原潜」

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は３日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が「非常戒厳」を宣言してから１年となるのに合わせて開いた海外メディア向けの記者会見で、トランプ米大統領と行った２度の首脳会談について、「原子力潜水艦を確保することになったのが最も大きい成果」と述べた。原潜を建造する場所については、「トランプ大統領はフィラデルフィアの造船所と話したが、われわれとしては現実的に非常に困難なこと」として、「国内で生産することが経済的な面でも、軍事・安全保障の面でも望ましい」との考えを明らかにした。

◇クーパン個人情報流出発表から５日 消費者の不安募る

ネット通販最大手クーパンの顧客３３００万人分以上の個人情報が流出したと発表されてから５日目になるが、消費者の不安は収まる気配が見えない。名前や住所、電話番号、マンションのオートロックの暗証番号まで流出したにもかかわらず、クーパン側は調査中だとしてこれといった対策を打ち出しておらず、電子メールや携帯電話のショートメッセージを利用したフィッシング詐欺などによる二次被害に対する懸念が高まっている。また、不正ログインの試みや海外決済の承認通知が届いたという通報も相次ぎ、サービス解約や訴訟の動きも出ている。

◇「非常戒厳」から１年 賛否両派の集会相次ぐ

尹錫悦前大統領が「非常戒厳」を宣言してから１年となる３日、ソウル市内の各地で革新系と保守系陣営の団体がそれぞれ記者会見や集会を開いた。革新系市民団体の「ろうそく行動」はこの日午前、尹政権で与党だった保守系最大野党「国民の力」党本部付近で記者会見を開き、「内乱を清算し新たな韓国へと進まなければならない時期に、国民の力がまだ国会で多数党であること自体が内乱の延長」と主張した。一方、尹前大統領の支持者らは戒厳は正当だったとして尹氏の復権を求めた。

◇前与党議員２５人 「非常戒厳」を謝罪

尹前政権で与党だった保守系最大野党「国民の力」の国会議員２５人は尹錫悦前大統領による「非常戒厳」宣言から１年となる３日、国会で国民向け謝罪文を発表した。議員たちは「非常戒厳は国民が血と汗で成し遂げた韓国の自由民主主義を否定し、踏みにじった反憲法的、反民主的な行為だった」として、「非常戒厳を事前に阻止できず、国民に大きな苦痛と混乱をもたらしたことについて、当時の与党の一員として改めて国民に謝罪する」と述べた。そのうえで、「尹前大統領をはじめ、非常戒厳を主導した勢力と政治的に断絶することを明確に表明する」と強調した。

◇平均寿命８３．７歳で過去最長に 健康寿命は６５．５歳

国家データ処が発表した資料によると、２０２４年の韓国人の平均寿命は８３．７歳で、前年から０．２年延びて過去最長となった。平均寿命は統計の作成が始まった１９７０年以降延び続けていたが、２２年は新型コロナウイルスの影響で初めて減少し、２３年から再び延びている。性別でみると男性の平均寿命は８０．８歳、女性は８６．６歳だった。このうち男性の平均寿命は統計を取り始めて以来最も長かった。女性は最も長かった２１～２２年よりやや短かった。一方、生まれてから健康に過ごせる期間を指す健康寿命（病気の期間を除いた平均寿命）は６５．５歳だった。