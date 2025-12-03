尹前大統領妻に懲役１５年求刑　「国家システム崩壊」＝韓国特別検察

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁で３日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻で、資本市場法・政治資金法違反、特定犯罪加重処罰法上のあっせん収賄の罪に問われた金建希（キム・ゴンヒ）被告の論告求刑公判が開かれ、金被告に絡む疑惑を政府から独立して捜査する特別検察官チームは懲役１５年を求刑した。

資本市場法違反とあっせん収賄罪については懲役１１年と罰金２０億ウォン（約２億１０００万円）、追徴金８億１１４４万ウォンを、政治資金法違反については懲役４年と追徴金１億３７２０万ウォンをそれぞれ求刑した。

金被告は２０１０～１２年に輸入車ディーラー「ドイツ・モーターズ」の元会長らと共謀して同社の株価操作に関与し、８億１０００万ウォン相当の不当利益を得た罪や、２２年の大統領選で政治ブローカーのミョン・テギュン氏から計２億７０００万ウォン相当の世論調査を無償で提供された罪、呪術師のチョン・ソンベ被告（逮捕・起訴済み）を通じて世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元幹部（逮捕・起訴済み）からダイヤモンドのネックレスなど計８０００万ウォン相当の金品を受け取った罪に問われている。

特別検察官チームは、金被告が株価操作勢力と共にドイツ・モーターズの株価操作に深く関与したとの見方を示した。また、「宗教団体と結託し、憲法上の宗教分離原則を崩し、民主主義の根幹である選挙の公正性、代議制民主主義という国家統治システムを崩壊させた」と指摘した。

続けて、求刑理由について「憲法の価値を侵害し、犯行を全面的に否認するなど反省の気配がなく、罪質が悪質である点を総合的に考慮した」と説明した。

一方、金被告は最終陳述で「国民の皆さまに大きなご心配をおかけし、心より申し訳ない」と述べ、頭を下げた。

判決公判は来年１月２８日に開かれる。