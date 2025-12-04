韓国ネット通販最大手の利用者数　個人情報流出発表後に過去最高更新

【ソウル聯合ニュース】韓国ネット通販最大手クーパンから顧客３３００万人分以上の個人情報が流出したにもかかわらず、クーパンの１日当たりのアクティブユーザー数（ＤＡＵ）が１８００万人に迫り、過去最高を更新したことが４日、分かった。

データ解析などを手がけるＩＧＡワークスのモバイルインデックスによると、今月１日のクーパンのＤＡＵは１７９８万８８４５人で過去最高だった。

クーパンのＤＡＵが１７００万人を超え、過去最高を更新したのは先月３０日（１７４５万５５３５人）から２日連続。

クーパンが先月２９日に個人情報流出を正式に発表してからむしろユーザー数は急増した。先月２４日～２９日のＤＡＵは１６００万人台前後だった。

先月の月間アクティブユーザー数（ＭＡＵ）は３４４２万２０７人で、単月として過去最高を更新した。

アプリなどの分析サービスを提供するワイズアップ・リテールの調査でも、クーパンのアプリの先月のＭＡＵは３４３９万８４０７人で、１０月に比べ０．６８％増加した。

これについてＩＴ業界関係者や専門家の間では個人情報流出による直接的な被害を受けていない消費者が多いうえ、生活の利便性の面でクーパンを利用し続けているのではないかとの見方が出ている。

また、クーパンのサイトやアプリのログイン履歴を確認したり、情報流出に関するお知らせなどを確認したりするためにアクセスが増えたとの見方もある。

ＩＴ業界関係者は「大規模な個人情報流出が直ちにクーパンのユーザー離脱につながるとは限らないということを示している」と述べた。