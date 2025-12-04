韓国　きょうのニュース（１２月４日）

◇急成長のクーパン 情報流出はなぜ起きたか

韓国のネット通販最大手クーパンで３３００万人分を超える顧客情報の流出が明らかになった問題で、単純なセキュリティーの問題だけでなく、韓国の流通産業の問題点が露呈したとの指摘が出ている。今回の情報流出により、クーパンには１兆ウォン（約１０５０億円）とも予想される課徴金や営業停止などの処分が科される可能性がある。クーパンが急成長を遂げたのは大型スーパーに対する政府の規制、プラットフォームの支配力の拡大、急成長の裏のずさんなガバナンス（企業統治）など構造的な問題が重なった結果と指摘される。

◇難解だった今年の大学入試 満点は５人で昨年の半分以下

先月実施された２０２６学年度の大学修学能力試験（修能、日本の大学入学共通テストに相当）が昨年に比べ難易度が高かったことが分かった。満点だったのは５人（現役生４人、既卒者１人）で昨年の１１人に比べ大幅に減った。特に英語と国語の難易度が高く、入試結果に大きな影響を及ぼすことが予想される。

◇ソウル中心部で逆走して９人死亡 運転手の禁錮５年が確定

昨年７月にソウル中心部の地下鉄市庁駅近くの交差点で一方通行の道路を逆走し歩行者ら９人を死亡させたとして交通事故処理特例法違反の罪に問われた被告の男（６９）に対し、大法院（最高裁）は４日、禁錮５年とした原審判決を支持し、刑を確定した。この事故により９人が死亡し、５人がけがをした。

◇李大統領 孫正義氏と５日に面会

大統領室は４日、李在明（イ・ジェミョン）大統領が５日に日本のソフトバンクグループの孫正義会長兼社長と面会し、人工知能（ＡＩ）や半導体分野の協力、インフラ投資などについて議論する予定だと発表した。李大統領は韓国を世界トップ３のＡＩ大国にするとの目標を掲げ、オープンＡＩのサム・アルトマン氏や米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン氏など巨大ＩＴ企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）と相次いで面会し、投資誘致に総力を挙げている。