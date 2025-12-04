ＨＹＢＥ創業者の保有株を仮差し押さえ　判決確定後の追徴に備え＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）などを擁するエンターテインメント企業、ＨＹＢＥ（ハイブ）の創業者で同社取締役会議長を務める房時赫（パン・シヒョク）氏の同社保有株１５６８億ウォン（約１６４億円）相当が追徴保全（仮差し押さえ）されたことが４日、聯合ニュースの取材で分かった。同氏は不正な株取引をした容疑で取り調べを受けており、ソウル南部地裁が先月１９日に起訴前の仮差し押さえを認めたという。

追徴保全は犯罪で得た収益を任意に処分できないよう、被告人の判決が確定するまで財産を凍結する手続き。違法行為によって得た収益は没収が原則だが、消費などで減った場合、相応する資産をそこから追徴する。

ＨＹＢＥの関係者は「追徴保全は通常の手続きであり、有罪、無罪に対する判断ではない」とし、「捜査に誠実に臨んで説明し、捜査機関の判断を待っている」と述べた。

房氏は同社の前身「ビッグヒットエンターテインメント」が上場を控えた２０１９年、同社株を持つ投資家らに上場計画が遅れるなどと偽り、側近が関わる会社に株を売却させた疑いが持たれている。投資家らが株式を手放した後に上場し、売却差益として約１９００億ウォンの不当な利益を得たと捜査当局はみている。