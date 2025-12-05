韓国１０月の経常黒字　６８億ドルに大幅減＝大型連休で操業日数少なく

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が５日発表した国際収支（速報値）によると、１０月の経常収支は６８億１０００万ドル（約１兆５６０億円）の黒字だった。２年６カ月連続の黒字となったが、秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）の大型連休があったため操業日数が少なく、黒字規模は前月（１３４億７０００万ドル）と前年同月（９４億ドル）からそれぞれ６６億６０００万ドル、２５億９０００万ドル減少した。

ただ、今年１～１０月の累計黒字（８９５億８０００万ドル）は前年同期（７６６億３０００万ドル）を１６．９％上回った。

１０月の経常収支を項目別にみると、商品収支（貿易収支に相当）は７８億２０００万ドルの黒字で、前月（１４２億４０００万ドル）の約半分の水準にとどまり、前年同月（８０億７０００万ドル）も下回った。

輸出（５５８億８０００万ドル）は前年同月比４．７％減少。前月（６７２億７０００万ドル）と比べると減少率は１７．０％に上った。

韓銀によると、ＩＴ（情報技術）品目では半導体を中心に増加傾向を維持したが、非ＩＴ部門では単発の船舶輸出が調整され、操業日数も少なく、輸出全体では２カ月ぶりに前年同月比で減少に転じた。

半導体（２５．２％増）、コンピューター・周辺機器（３．５％増）などは増加したが、無線通信機器（８．７％減）、鉄鋼製品（１４．１％減）、化学工業製品（１３．１％減）、乗用車（１２．６％減）、機械類・精密機器（１２．３％減）は減少した。

地域別では米国（１６．１％減）、日本（７．７％減）、中国（５．２％減）、欧州連合（ＥＵ、２．０％減）向けなど大部分の地域で苦戦し、東南アジア（１１．１％増）向けのみ好調だった。

輸入（４８０億６０００万ドル）は前年同月（５０５億７０００万ドル）に比べ５．０％減少。エネルギー輸入価格の下落もあり、ガス（３７．２％減）、石炭（１８．６％減）、石油製品（１３．１％減）、化学工業製品（７．６％減）など原材料の輸入が６．４％減少した。一方、原油は６．８％増えた。

情報通信機器（５．６％減）、半導体（１．６％減）など資本財の輸入も０．６％減ったが、消費財は９．９％増加し、なかでも金の輸入は８３４．４％増と急増した。

サービス収支は３７億５０００万ドルの赤字を記録した。赤字幅は前月（３３億２０００ドル）や前年同月（１９億３０００万ドル）から拡大した。

このうち旅行収支は１３億６０００万ドルの赤字で、秋夕の連休で出国者が増加した影響で前月（９億１０００万ドルの赤字）に比べ増加した。

給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支（第１次所得収支）は２９億４０００万ドルの黒字で、黒字額は前月（２９億６０００万ドル）とほぼ同水準だった。利子や配当による所得収支は２２億９０００万ドルの黒字だった。