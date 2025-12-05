就任半年の李大統領　支持率６２％に上昇＝与党４３％・最大野党２４％

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが５日に発表した調査結果によると、前日に就任６カ月を迎えた李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は前週から２ポイント上昇した６２％だった。「うまくできていない」と回答した人は２ポイント下落した２９％だった。

調査は２～４日に全国の１８歳以上の１０００人を対象に実施された。

李大統領の支持率は１１月第１週の６３％から第２週には５９％に下落したが、第３週に６０％を回復した後に小幅上昇し、６０％台を維持している。

職務遂行を肯定的に評価した理由としては「外交」が３２％で最も多く、「経済・国民生活」（１４％）、「全般的によくやっている」「職務能力・有能さ」（いずれも７％）などが続いた。

否定的に評価した理由は「経済・国民生活」（１８％）が最も多く、「道徳性の問題・本人の裁判回避」（１１％）、「全般的によくやっていない」（９％）などが挙げられた。

歴代大統領の就任半年後の支持率をみると、金泳三（キム・ヨンサム）元大統領が８４%、文在寅（ムン・ジェイン）元大統領が７４%、朴槿恵（パク・クネ）元大統領が５９%、金大中（キム・デジュン）元大統領が５６%、盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領と尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が３０%、李明博（イ・ミョンバク）元大統領が２４%だった。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が前週から１ポイント上昇した４３％、保守系最大野党「国民の力」は前週と同じ２４％だった。国民の力の支持率は４週連続で横ばいとなった。

「祖国革新党」の支持率は３％、「改革新党」は２％、「進歩党」と「基本所得党」はそれぞれ１％だった。支持する政党のない無党派層は２４％だった。