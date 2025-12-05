個人情報流出の韓国通販最大手　利用者数が急減＝離脱本格化の兆し

【ソウル聯合ニュース】韓国ネット通販最大手クーパンの利用者数が減少に転じたことが５日、分かった。

データ解析などを手がけるＩＧＡワークスのモバイルインデックスによると、今月２日のクーパンの１日当たりのアクティブユーザー数（ＤＡＵ）は１７８０万４５１１人だった。過去最高を更新した前日の１７９８万８８４５人に比べ１８万人以上減少した。

クーパンは先月２９日、顧客３３００万人分以上の個人情報が流出したと発表。しかし、ユーザー数はむしろ増えた。ＤＡＵは同日から３日連続で増加したが、４日ぶりに減少に転じた。

ＤＡＵ減少について、 消費者のクーパン離脱の兆しが現れ始めたのではないかとの予測もある。大規模な個人情報流出を受け、先月２９日以降にログイン時のパスワードを確認したり、退会方法を調べたりするためにクーパンのサイトやアプリにアクセスした消費者が一時的に急増した後、一部が離脱したとの見方が出ている。

クーパンを退会したある消費者は「（個人情報流出後の）クーパンの措置に失望し、退会しようと数日前にアプリにアクセスした。（退会の）手続きがややこしく退会完了までに時間がかかった」と語った。

大統領直属機関の放送メディア通信委員会は、クーパンの複雑な退会手続きが電気通信事業法上の禁止行為の「利用者の解除権を制限する行為」に該当するかどうかを把握するための調査に着手した。