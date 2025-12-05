李大統領　孫正義氏とＡＩ談義＝「上下水道のような基本インフラにする」

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は５日、ソウルでソフトバンクグループの孫正義会長兼社長と面会した。李大統領は人工知能（ＡＩ）技術の恩恵をすべての人が等しく享受できる「ＡＩ基本社会」を実現することで、すべての国民、企業、集団がＡＩを活用できる社会を作るとの考えを示し、「ＡＩを上下水道のように全国民が利用できる基本的なインフラにする」と述べた。

李大統領は裵慶勲（ペ・ギョンフン）副首相兼科学技術情報通信部長官、金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官、大統領室の姜勲植（カン・フンシク）秘書室長、金容範（キム・ヨンボム）政策室長と共に孫氏を出迎えた。

孫会長に対し「金大中（キム・デジュン）元大統領、文在寅（ムン・ジェイン）元大統領の時にも良い提案をしてくださり、韓国経済の発展に大きく役立った」として「今回もＡＩと関連して韓国が世界トップ３を目指して努力するうえでの良い提案と助言をお願いする」と要請した。

また「韓国国民は孫会長が韓米通商交渉の過程で相当に助力してくださったことを知らないだろう」と謝意を表明。「韓日間のＡＩ分野の協力が重要だと考えており、孫会長が懸け橋の役割をしてほしい」と求めた。

孫氏は「金大中元大統領に会ったときは『ブロードバンド』を強調し、文在寅元大統領にはＡＩを強調した」として「今回は人工超知能（ＡＳＩ）を申し上げたい。ＡＳＩが次に差し迫った技術だ」と述べた。

孫氏は人類と同程度の知能を持つ汎用人工知能（ＡＧＩ）に対し、ＡＳＩは１万倍の知能を持つと説明し、重要なのはＡＧＩではなくＡＳＩがいつ実現するかだと話した。