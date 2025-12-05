韓国　きょうのニュース（１２月５日）

◇個人情報流出した通販最大手の利用者急減 離脱本格化か

ネット通販最大手クーパンの利用者数が減少に転じたことが５日、分かった。データ解析などを手がけるＩＧＡワークスのモバイルインデックスによると、今月２日のクーパンの１日当たりのアクティブユーザー数（ＤＡＵ）は１７８０万４５１１人だった。過去最高を更新した前日の１７９８万８８４５人に比べ１８万人以上減少した。クーパンは先月２９日、顧客３３００万人分以上の個人情報が流出したと発表。しかし、ユーザー数はむしろ増えた。ＤＡＵは同日から３日連続で増加したが、４日ぶりに減少に転じた。ＤＡＵ減少について、 消費者のクーパン離脱の兆しが現れ始めたのではないかとの予測もある。

◇李大統領が孫正義氏とＡＩ談義 「上下水道のような基本インフラにする」

李在明（イ・ジェミョン）大統領はソウルでソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の孫正義会長兼社長と面会した。李大統領は人工知能（ＡＩ）技術の恩恵をすべての人が等しく享受できる「ＡＩ基本社会」を実現することで、すべての国民、企業、集団がＡＩを活用できる社会を作るとの考えを示し、「ＡＩを上下水道のように全国民が利用できる基本的なインフラにする」と述べた。

◇政府とＳＢＧ傘下企業がＭＯＵ 世界最高級の半導体設計者を養成へ

産業通商部がソフトバンクグループ（ＳＢＧ）傘下の英半導体設計大手アームと次世代人材養成での協力に関する了解覚書（ＭＯＵ）を締結した。大統領室庁舎で李在明大統領とＳＢＧの孫正義会長兼社長、アームのレネ・ハース最高経営責任者（ＣＥＯ）の面会があり、ＭＯＵ締結はこれに合わせて行われた。産業通商部とアームはワーキンググループを設置し、半導体に特化した教育機関「アームスクール」（仮称）の設立に向け議論を進めるとし、同機関を通じて半導体設計分野で世界最高レベルの人材１４００人を養成する計画という。

◇国立芸大 いじめの加害者だった合格生の入学不許可に

国立大学「韓国芸術総合学校」は、いじめの加害者だった合格生の入学を最終的に不許可としたと発表した。同校は４日に入学政策委員会を開き、この合格生の入学の可否を審議した結果、入学不許可を決定した。委員会は同校の教授や外部の専門家など１２人で構成され、合格生がいじめの加害者として受けた処分の内容、教育的影響、共同体の安全と学習権の保護などを総合的に検討し、入学を不許可とすることで意見をまとめた。