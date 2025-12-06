「最悪は回避」　韓国、メキシコ・南アフリカと同組　W杯サッカー抽選会

来年の2026国際サッカー連盟（FIFA）サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会で、韓国は開催国メキシコや南アフリカと同じ組に入った。残り1チームはチェコ、アイルランド、デンマーク、北マケドニアのうち欧州プレーオフを勝ち抜いたチームだ。

韓国は6日（韓国時間）、米ワシントンD.C.で行われた北中米W杯組み合わせ抽選の結果、メキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフ・パスD勝者と同じグループAに入った。

開催国3カ国（米国・カナダ・メキシコ）とFIFAランキング上位国からなるポット1の国の組分けが先に行われた中で、韓国が属するポット2の組分け抽選は「NBA（米プロバスケットボール）界のレジェンド」シャキール・オニール氏が行った。オニール氏が最初に選んだのが韓国だった。

続いて米大リーグ（MLB）界のスター、アーロン・ジャッジ選手が抽選に臨んだポット3の結果により、南アフリカがグループAに合流した。1組に1チーム以上は欧州チームが入らなければならないため、おのずと残り1カ国は欧州チームになることが確定した。

ポット4の抽選の結果、欧州プレーオフ・パスDの勝者がグループAに合流することが決定した。チェコ、アイルランド、デンマーク、北マケドニアが来年3月、トーナメント方式で対戦し、勝ち残った1チームがW杯に出場することになり、韓国と対戦する。

グループAの中でFIFAランキングが最も高い国はメキシコ（15位）で、次いで韓国（22位）、南アフリカ（61位）の順となる。欧州プレーオフ・パスD勝者の中ではデンマーク（21位）が最も高く、チェコ（44位）、アイルランド（59位）、北マケドニア（65位）の順だ。

韓国はポット1でFIFAランキング上位国を避け、比較的くみしやすい相手である開催国の一つ、メキシコと対戦することになったため、「大きなヤマ場は越えた」と評されている。ポット3でもアーリング・ハーランド＝マンチェスター・シティ＝を擁するノルウェーなど厳しい相手を回避した。欧州プレーオフを勝ち抜いてくるチームもイタリア（12位）、ウクライナ（28位）、トルコ（25位）などの手ごわい相手に比べると戦力が劣るため、満足できる組み合わせの結果を得られたと評されている。

キム・ヨンジュン記者