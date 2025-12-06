景品の皿から基準値超えのカドミウム　サブウェイ・コリアが回収措置

サンドイッチ・チェーン「サブウェイ」が景品として提供した「ロブスターのイラスト入り皿」から基準値を上回る重金属が検出されたのを受け、韓国食品医薬品安全処（庁に相当）が回収措置を取った。サブウェイ側は謝罪文を正式発表し、補償手続きに着手した。

食品医薬品安全処は4日、「京畿道金浦市の食品輸入販売業者『SRG』が販売した輸入品『食卓用ガラス製品』から基準値（0.7マイクログラム／平方センチメートル以下）を上回る量の重金属（カドミウム）が検出された」として、同製品の販売を中止し、回収措置を取ったことを発表した。

【写真】ロブスターのイラストが剥げたサブウェイの景品の皿

京仁地方食品医薬品安全処が実施した精密検査の結果、同製品のカドミウム濃度は4.2－5.3マイクログラム／平方センチメートルで、基準値の6倍以上であることが分かったという。カドミウムは代表的な発がん性物質で、肺気腫などを誘発する恐れがある。

回収対象は中国SHULOPAL（GUANGZHOU）CO.,LTDで製造された皿計16万枚（4万4800キログラム）だ。

食品医薬品安全処は特に、「SRGが輸入申告の際、精密検査を避けるために輸入申告履歴のある他社製品の写真を虚偽提出していたことが分かった」として、行政処分や告発などの厳格な措置を取る方針であることを明らかにした。

問題になったこの皿は、サブウェイが冬季限定で発売した「ロブスター・サンドイッチ・コレクション」に先着順グッズとして提供された皿と同じ製品だ。この皿は1万7900ウォン（約1900円）のイベント対象サンドイッチ購入時にプレゼントされた。しかし、「この皿に食品を載せて食べたり、皿を洗ったりすると、プリントされているロブスターのイラストが剥がれる」という苦情が消費者から相次いで寄せられていた。

サブウェイは公式ホームページに「景品として贈呈していたロブスター皿の一部で製品異常が確認されました。皿の景品提供は中止します。お客様も該当の皿のご使用中止をお願いいたします。お客様方にご心配をおかけしましたことをおわび申し上げます」という謝罪文を掲載した。

サブウェイでは景品を受け取った顧客に8000ウォン相当のサンドイッチ商品券を提供する予定だ。

イ・ガヨン記者