人気俳優チョ・ジヌンが引退表明　未成年時代の犯罪報じられ＝韓国

【ソウル聯合ニュース】未成年時代の犯罪歴などが報じられた韓国の俳優、チョ・ジヌンさん（４９）が芸能界引退を表明した。６日に所属事務所を通じてコメントを発表し、「過去の恥ずべきことにより私を信じて応援してくれた方々を失望させたことに頭を下げてお詫びします」と謝罪。「全ての叱責を謙虚に受け止め、きょうから全ての活動を止め、俳優の道に終止符を打とうと思います」と明らかにした。

また、「これは過去の過ちに対して当然負うべき責任であり道理だと思います。今後は一人の人間として自ら正せるよう最善を尽くして省察します」とした。

芸能メディアは５日、チョさんが高校生時代に車の窃盗や性的暴行で少年院に送致されたとの疑惑のほか、俳優デビュー後の暴行や飲酒運転についても報じた。

所属事務所は「本人に確認したところ、未成年時代の過ちについて確認しました」としたうえで、性的暴行に関しては無関係だと強調した。ただ、報道内容のどの部分が事実でないのかは具体的に明らかにしなかった。３０年以上前のことなので完全に確認するのは難しいとしている。

チョさんは２００４年に映画「マルチュク青春通り」でデビュー後、映画「卑劣な街」「悪いやつら」「バトル・オーシャン 海上決戦」「毒戦 ＢＥＬＩＥＶＥＲ」などで主演・助演を務めた人気俳優。１６年の人気ドラマ「シグナル」にも出演し、続編の撮影も終えた状態だった。