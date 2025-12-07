半導体を除けばマイナス　７千億ドル突破を控えた韓国輸出の裏側

【ソウル聯合ニュース】韓国の今年の年間輸出額が史上初の７０００億ドル（約１０８兆７０００億円）突破を目前にしているが、超好況期に入った半導体を除くと輸出はむしろマイナスであることが７日、分かった。

産業通商部によると、１～１１月の累計輸出額は６４０２億ドルで前年同期比２．９％増加した。１～１１月の輸出額としては２０２２年（６２８７億ドル）以来、３年ぶりの高水準。

６月の新政権発足後は不確実性の解消などで６カ月連続で輸出が増加し、上半期よりも下半期が上向く「上低下高」の流れを見せている。

こうした傾向が１２月も続けば、史上初の年間輸出額７０００億ドルを難なく突破するとみられる。

韓国の輸出は人工知能（ＡＩ）特需による半導体の好調に伴い過去最大の実績に向かって勢いよく伸びている。

１～１１月の半導体の累計輸出額は１５２６億ドルで、年間輸出額の過去最高を記録した前年の１４１９億ドルをすでに上回った。

しかし、半導体を除いた１～１１月の累計輸出額は４８７６億ドルで、前年同期（４９４８億ドル）に比べ１．５％減少した。１５の主要輸出品目のうち、半導体（１９．８％増）、自動車（２．０％増）、船舶（２８．６％増）、バイオヘルス（７．０％増）、コンピューター（０．４％増）を除く１０品目の輸出額が減少したためだ。

一般機械（８．９％減）、石油製品（１１．１％減）、石油化学（１１．７％減）、鉄鋼（８．８％減）、自動車部品（６．３％減）、無線通信機器（１．６％減）、ディスプレー（１０．３％減）、繊維（８．１％減）、家電（９．４％減）、２次電池（１１．８％減）は軒並み不振だった。

このように韓国の輸出が半導体に過度に偏っているため、半導体景気が下落局面に転じた場合は経済全体への衝撃が大きくなる恐れがあると警告する声もある。

１１月の輸出全体に占める半導体の割合は今年最高の２８．３％だった。２月を除き２０％台を維持している。

同部の姜甘賛（カン・ガムチャン）貿易投資室長は「半導体依存度が高いのは事実だが、半導体を除いても１．５％減少にとどまったのは善戦した結果だ」とし、「今年初めは米関税により鉄鋼・自動車・石油化学などで懸念があったが予想よりも踏ん張り、船舶とバイオが支えになった」と評価した。

来年も鉄鋼・石油化学・２次電池産業で困難が予想される中、半導体の独走は続く見込みで、韓国輸出の「半導体偏重現象」は深まる見通しだ。

姜氏は「半導体の単価は来年も一定水準維持されると期待され、ＡＩサーバー部門とデータセンター部門で依然として需要が高い」とし、「供給量拡大が限定的な側面があるため、来年も半導体輸出は悪くない状況だ」と述べた。