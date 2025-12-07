釜山訪問の外国人客　平均６日滞在＝「滞在型観光」魅力向上

【釜山聯合ニュース】韓国南部の釜山観光公社は７日、釜山を訪れた外国人観光客１０６０人を対象に昨年実施した調査の結果を発表した。それによると外国人客の平均滞在日数は６．２日で、回答者の９０．８％が４日以上滞在したと回答した。釜山を訪れた外国人客は今年初めて年間３００万人を突破しており、「滞在型の観光地」として魅力が高まっていることが分かった。

釜山旅行の主な目的は「余暇・休息」が７６．０％で最多で、「祭りやイベント参加」（１５．２％）、「国際会議出席」（４．３％）などが続いた。旅行先に釜山を選んだ理由（複数回答）は「自然」が８１．７％で最も多く、「グルメ」（８１．３％）、「歴史・文化遺跡」（７３．６％）、「海水浴を含むレジャー・スポーツ」（６７．６％）、「テンプルステイなど伝統文化体験」（５９．９％）などが挙がった。

「最も満足したこと」はグルメが４５．７％で最多だった。次いで、テンプルステイ（８．９％）、自然（７．８％）、レジャー・スポーツ（６．８％）、祭り・イベント（６．８％）の順で多かった。

同行人数は平均２．８人で、友人・恋人関係が６１．７％で最多だった。

主な訪問先は広安里海水浴場（５８．５％）、南浦洞ＢＩＦＦ広場（５５．５％）、甘川文化村（５５．２％）、国際市場（４６．９％）、海雲台海水浴場（４０．８％）の順で多かった。

１人当たりの平均支出額は８２８．４ドル（約１３万円）で、交通費が３６４．５ドル、宿泊費が２５６．７ドル、ショッピング代が２２７．６ドル、飲食代が２０９．８ドルだった。

釜山旅行の満足度は９９．３％に達した。釜山観光公社は外国人の釜山に対するイメージが年々向上していると分析した。