3370万人分顧客情報流出　グーグル検索でも韓国クーパンIDの売買情報確認【独自】　

（アンカー）

韓国電子商取引（EC）大手クーパンから流出した個人情報は、中国の通販サイトだけでなく世界最大の検索エンジンであるグーグル上でもヒットしました。クーパンにとどまらず、韓国のほとんどのオンライン流通業者の個人情報も堂々と売買されていました。TV朝鮮の取材チームが販売業者との接触を試みました。チョン・ウンア記者による独自報道です。

（リポート）

韓国の通販サイトのアカウント情報が出回っているという中国の通販サイトです。最近個人情報が流出したクーパンのアカウントだけでなく、韓国の大手流通業者のアカウント情報を販売しているという書き込みが数え切れないほどありました。

検索サイトはどうでしょうか。ユーザーが最も多いグーグルで韓国のアカウント情報が買えるか検索してみました。中国のサイトだけでなく、世界最大のオンラインプラットフォームであるグーグルでも韓国のアカウント情報販売に関する書き込みを見つけることができます。

中にはアカウント1個当たり最高8万ウォンという価格付きで韓国の人気通販サイトやソーシャルメディアのリストを掲載しているものもありました。そこで実際に購入が可能か業者に連絡を試みました。

わずか1分で中国人を自称する業者から返信があり、アカウント1個当たり1万ウォンで少なくとも5個から購入が可能だと持ちかけられました。違法取引ではないかという懸念に対しては、アカウントの販売を始めて10年になるとアピールしてきました。

実際にどんな情報を売っているのかクーパンのものだとされる情報を購入すると、電子メールアドレスとパスワードが送られてきました。その情報に基づき、クーパンにログインすると、アカウントの持ち主の氏名と携帯電話番号が表示されました。

クーパンから流出したとされる住所や注文情報は、購入したアカウントからは確認できませんでした。

（ファン・ソクチン東国大国際情報保護大学院教授）

「国際協力を通じ、アカウント自体に対する検証を求める必要があり、販売者が特定されれば、（関連国に）処罰を要請すべきでしょう」

（リポート）

グーグルでさえ簡単に購入できる韓国人のアカウント情報、警察はクーパンの個人情報流出による二次被害はまだないとしています。TV朝鮮のチョン・ウンアがお伝えしました。

（2025年12月5日放送、TV朝鮮『ニュース9』より）