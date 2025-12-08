韓国社会で繰り広げられる「ナチス」対「ナチス」【萬物相】

第1次世界大戦当時、ドイツ軍の副士官だったヒトラーは1919年にドイツ労働者党（DAP）について調べるためDAPの集会に参加したが、その時逆に民族主義の綱領に魅了された。その後ヒトラーはDAPに入党し、その大衆を扇動する演説で党の権力を握り、党名を国家社会主義ドイツ労働者党（NSDAP）に変更した。後に同党は国を意味する「National」のドイツ語発音「ナチオナル」を短くして「ナチ」と呼ばれるようになった。

ヒトラーは政権を握る過程で親衛隊を使って自分にとって脅威となる人物を暗殺し、権力を握ると今度は恐怖政治で政敵を弾圧した。第2次世界大戦の6年前から各地に収容所を建設し、ホームレス、同性愛者、犯罪常習犯などを社会の落後者という理由で収監させ殺害した。政治上のライバルはもっと残忍な形で殺害した。首が折れて即死しないようゆっくりと息を止める方法を使い、住民を集めてこれを見せた。清潔なシャワー室と言ってガス室にユダヤ人を入れ、天井から毒ガスを吹き付けた。

米国の歴史学者ティモシー・スナイダーは著書「ブラッドランド」で「ナチスが政権を握った1933年から第2次世界大戦が終わるまで、ヒトラーとスターリンはユダヤ人など民間人1400万人を殺害した」との見方を示した。またある研究者は「戦争が始まってから独ソ戦争で戦死した兵士をこれにプラスして4000万人が二人によって犠牲になった」と推定している。アーリア人種至上主義を打ち出したヒトラーとプロレタリアート独裁を旗印とするスターリンは最初から衝突する運命にあった。しかし全体主義により人命を軽視した点では全く同じだった。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は2日の国務会議で「クーデターを起こして国を混乱に陥れ、国家権力を使って人権を侵害した人間はナチス戦犯と同じように処罰すべきだ」と主張した。大統領による「ナチス」への言及に「ぞっとした」という声も多い。野党・国民の力もこれまで何度も李在明大統領を「ヒトラー」「ナチス」と非難した。互いに相手を人類史上例のない蛮行を犯した悪人、あるいはナチなどと攻撃している。政治的な言動とはいえあまりに過激で歴史的な事実にも反している。

海外の研究者は「韓国人の言動はあまりに極端」と指摘する。例えば「殺してやる」という言葉を相手の面前で平気で口にするのを見て驚くという。歴史的に銃剣で紛争を解決してきた欧州や日本では「殺す」と言う時は命懸けだ。侍がいた時代の日本では言葉を間違えば死なねばならない。その文化が残っているためか、彼らは言葉使いに極度に神経を使う。これに対して武力を放棄し事大を選択した朝鮮は言葉を刃（やいば）のように使う。言葉で争うため言葉が過激になる。互いに「ナチ」と非難する姿を見ると、どちらも「ナチ」の意味する内容を知っているのか気になるところだ。

金泰勲（キム・テフン）論説委員