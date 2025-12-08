李大統領支持率　横ばい圏＝小幅上昇の５４．９％　

【ソウル聯合ニュース】韓国世論調査会社のリアルメーターが８日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率は前週から０．１ポイント上昇した５４．９％だった。不支持率は１．４ポイント上昇した４２．１％だった。

調査は１～５日、全国の１８歳以上の２５２０人を対象に実施された。

李大統領の支持率はこのところ横ばい圏で推移しており、前週より小幅上昇した。

リアルメーターは、非常戒厳１年に合わせ発表した特別声明や「国民主権の日」（１２月３日）の指定推進など、民主主義を強調したメッセージが支持層を結集させ、週半ばに６０％に迫る支持率を記録したと説明した。しかし、週後半に入り、保守系最大野党「国民の力」の秋慶鎬（チュ・ギョンホ）元院内代表に対する逮捕状請求の棄却、与党「共に民主党」の人事請託問題、大雪への対応不備など、否定的な問題が集中し下落に転じたと分析した。

一方、４～５日に全国の１８歳以上の１００８人を対象に行った政党支持率調査で、「共に民主党」の支持率は前週より１．４ポイント下がった４４．２％、「国民の力」は０．４ポイント下がった３７．０％となった。

「改革新党」の支持率は３．８％、「祖国革新党」は２．６％、「進歩党」は１．４％だった。