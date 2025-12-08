韓国高速鉄道ＫＴＸとＳＲＴが統合へ　効率アップで座席数も増加

【世宗聯合ニュース】韓国国土交通部は８日、ＫＴＸとＳＲＴの二つの高速鉄道の統合計画を発表した。これまでＫＴＸはソウル駅、ＳＲＴはソウル南東部の水西駅を起点としていたが、来年３月からソウル駅発のＳＲＴ、水西駅発のＫＴＸを運行し、下半期からはＫＴＸとＳＲＴを区分せずに運行する。

ＳＲＴを運行するＳＲは２０１３年１２月に韓国鉄道公社（コレール）の子会社として設立されたが、コレールに統合される。

ＫＴＸとＳＲＴの統合については、ＳＲの発足当時から議論が続けられていた。

大統領選で李在明（イ・ジェミョン）大統領が両高速鉄道の統合を公約として掲げていたことから、国土交通部は両社の統合に向けた計画を用意してきた。

国土交通部は「高速鉄道の分離運営が政策の失敗と見ることはできないが、１０年近い競争体制による利益と非効率を比較すれば統合にともなう効率化の効果がより大きいという政策的判断を下した」と統合推進の背景を説明した。

今回の計画は２０２６年末までにコレールとＳＲの統合をはじめとして二元化された高速鉄道の「完全統合」を骨子とする。統合を通じて高速鉄道の運行回数を増やすなど、国民の利便性を拡大し、安全性を強化するという構想だ。

まず来年３月に、ＳＲＴの起点である水西駅に計９５５席（２０両）規模のＫＴＸを投入し、座席不足が続いてきた水西発高速鉄道の座席供給を拡大する。同列車は計４１０席（１０両）のＳＲＴより座席が２倍以上多い。

国土交通部は利用者が少ない時間帯を中心にＫＴＸとＳＲＴが交互運行するようにした後、運行を増やしていく計画だ。

完全統合すれば、高速鉄道の座席供給が１日計１万６０００席ほど増えるという。