韓国　きょうのニュース（１２月８日）

◇高速鉄道ＫＴＸとＳＲＴ 来年末めどに統合へ

韓国の国土交通部は８日、高速鉄道のＫＴＸとＳＲＴを来年末までに段階的に統合する内容を柱とするロードマップを発表した。ＳＲＴはソウル南東部の水西駅を起点としていたが、来年３月からソウル駅発のＳＲＴ、水西駅発のＫＴＸの運行を開始し、下半期からはＫＴＸとＳＲＴを区分せず、列車を連結して運行する統合編成・運営に乗り出す。計画通りに統合が進めば、韓国鉄道公社（コレール）と子会社のＳＲは２０１３年に分社化されて以来約１３年ぶり、高速鉄道はＳＲＴが１６年１２月に運行を開始して以来約１０年ぶりに合併することになる。

◇通販最大手の個人情報流出 警察「二次被害の有無確認中」

ネット通販最大手クーパンの顧客３３７０万人分の個人情報が流出した問題で、警察は二次被害の有無をリアルタイムで確認していると明らかにした。警察庁の関係者は定例記者会見で「被害が発生すれば確認し、さらなる被害を防ぐためにメディアを通じて広報する計画」と説明した。警察は二次被害について、▼クーパンから流出した個人情報を直接悪用した犯罪▼クーパンの個人情報流出に乗じた犯罪――などのパターンがあるとみて通報を受け付けている。

◇未成年時代の犯罪「断罪」か「寛容」か 人気俳優の引退巡り論争

未成年時代の犯罪歴などが報じられた人気俳優のチョ・ジヌンさん（４９）が芸能界引退を表明したことを巡り、被害者と国民の感情を考えれば当然の報いだという意見と、未成年時に犯した罪を３０年後まで償わせるのは行き過ぎだという主張が鋭く対立している。チョさんが自身の犯罪歴が報じられた翌日に芸能界引退を表明したのは、イメージが重視される人気俳優として冷ややかな世論に大きな負担を感じたためとみられる。法曹界では、処罰よりも更生に重きを置いた少年法の趣旨を考慮し、チョさんの事例が、先入観や固定観念で人や物事を見る「ラベリング効果」を招かないよう注意しなければならないとの指摘も出ている。

◇海外にルーツの「移住背景人口」５．２％増 全体の５％趙

国家データ処が発表した統計によると、本人または両親のうち少なくとも１人が韓国に移住したバックグラウンドを持つ「移住背景人口」は昨年時点で２７１万５０００人で、韓国の総人口（５１８０万６０００人）の５．２％を占めた。移住背景人口は前年比５．２％増加し、総人口の増加率（０．１％）を大幅に上回った。類型別では外国人が２０４万３０００人（７５．２％）、韓国人（帰化・認知・移民２世など）は６７万２０００人（２４．８％）だった。韓国人の移住背景人口の中では移民２世が３８万１０００人（１４．０％）で最も多く、帰化・認知（９．０％）、その他（脱北者など、１．７％）の順だった。