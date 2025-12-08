６月の韓国大統領選　７０代の８７．８％が投票＝６０・５０代も高投票率

【ソウル聯合ニュース】韓国の中央選挙管理委員会が８日公表した第２１代大統領選（今年６月実施）の投票率の分析結果によると、７０代の投票率が８７．８％と全年齢層のうち最も高かった。

７０代に続いて６０代（８７．３％）と５０代（８１．８％）の投票率が高く、８０代以上は６５．８％で最も低かった。

年齢層別の投票率を第２０代大統領選（２２年３月実施）と比べると、６０代を除く全年齢層で投票率が上昇し、なかでも１８歳の投票率の増加幅が５．６ポイントと最も大きかった。

性別でみると女性の８０．３％、男性の７８．６％が投票し、第２０代大統領選（女性７７．５％、男性７６．８％）と同様に女性の投票率が男性を上回った。

在外投票率は７９．５％で、女性の投票率（８０．０％）が男性（７８．９％）よりやや高かった。

性別・年齢層別の投票率をみると、男性と女性のいずれも１８歳（男性８５．８％、女性８７．７％）が最も高く、８０歳以上は男性３８．０％、女性２６．２％で最も低かった。

今回の分析は選挙人名簿に基づき選挙人４４３６万３１４８人の約１０％に当たる４５０万６８８１人を対象に実施され、期日前投票と在外投票については全数調査が行われた。