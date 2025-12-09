今日の歴史（１２月９日）

１９３０年：朝鮮総督府が国勢調査で１０月１日現在の朝鮮の人口を２１０５万７９６９人と集計

１９４１年：日本の真珠湾攻撃で太平洋戦争が開戦したことを受け、大韓民国臨時政府が日本に宣戦布告

１９４６年：ソウル大の学生らが米軍政庁の国立大設置案に反対し同盟休学へ

１９６８年：江原道に侵入した北朝鮮の武装工作員により李承福（イ・スンボク）君が殺害 ※当時９歳だった李君は事件当日、家に押し入った工作員の一人から「北韓（北朝鮮）が良いか、南韓（韓国）が良いか」と聞かれ、「共産党が嫌いです」と答えたため口を切り裂かれ殺害された。その後、韓国の小学校の道徳教科書には李君の勇敢な行動をたたえる内容が掲載され、李君の故郷の江原道平昌郡には記念館が建てられた

１９７１年：ベトナム派兵部隊の第１陣が６年ぶりに帰国

１９９１年：国際労働機関（ＩＬＯ）に加盟（１５１番目の加盟国に）

１９９１年：新民放のソウル放送（ＳＢＳ）がテレビ放送開始

１９９６年：北朝鮮のキム・ギョンホさん一家ら１７人が北朝鮮脱出４４日目にソウル入り

１９９７年：韓国、北朝鮮、米国、中国が初の４カ国協議をスイス・ジュネーブで開催

２０１０年：複数の薬が効かない多剤耐性菌感染者が韓国で初確認

２０１６年：朴槿恵（パク・クネ）大統領に対する弾劾訴追案が国会で可決され、朴氏の職務停止に