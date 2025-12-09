ＢＴＳジョングク　米音楽誌の表紙飾る＝韓国・日本・英国版

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループＢＴＳ（防弾少年団）のＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）が米音楽雑誌「ローリング・ストーン」の表紙を飾った。韓国、日本、英国（ＵＫ）の３カ国版による共同プロジェクトで、表紙のビジュアルはそれぞれ異なる。所属事務所のビッグヒットミュージックが９日、伝えた。

フォトストーリーとともに、ジョングクの活動、音楽の方向性、ビジョンなどを盛り込んだインタビューが掲載されている。

フォトストーリーは米国、フランス、インド、フィリピン、中国版のデジタルカバーとしても公開された。紙面とデジタルカバーを合わせると計８カ国版で紹介されることになる。

ジョングクはインタビューで、「今は新しい飛躍の時期。新しい試みを行いながら引き続き進化しようと思う」とし、「だから自分の中のさまざまな姿を見せたい。流れに流されず、流れをつくる芸術家であり、限界のないアーティストになりたい」と抱負を語った。

ジョングクはソロとしての活躍も目立っている。世界最大の音楽配信サービス・スポティファイではこのほど、韓国ソロ歌手として初めて、自曲がストリーミング再生回数累計１００億回を達成した。再生回数が最も多いのはソロアルバム「ＧＯＬＤＥＮ」の収録曲「Ｓｅｖｅｎ」で、Ｋ―ＰＯＰの曲として初めて２６億回を超えた。

また、ガールズグループａｅｓｐａ（エスパ）のウィンターさん（２４）との熱愛説も浮上しているが、双方の所属事務所は立場を明らかにしていない。