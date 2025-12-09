国民の力・申東旭議員、小学生に「ヒョンジ姉さんって誰？」と聞かれる

保守系野党「国民の力」の申東旭（シン・ドンウク）最高委員が8日、キム・ヒョンジ大統領室第1付属室長問題に関連して「週末の会合に行ったら、ある小学生が『ヒョンジ姉さんとは誰か』と尋ねてきた。ハンマーで頭を殴られたような感じだった」と語った。

申最高委員はこの日、国会で開かれた最高委員会議に出席して「透明人間なのか、さもなくばAI（人工知能）が作り出した合成人間なのか。こんな疑問を韓国国民が持つのは当然ではないか」と述べつつ、このように語った。

申最高委員は「今月2日に、（進歩〈革新〉系与党の）共に民主党の文振碩（ムン・ジンソク）院内首席と金南局（キム・ナムグク）大統領室デジタル疎通秘書官が交わした『フンシク兄さん、ヒョンジ姉さんによろしくお願いしたい』というメッセージが公開された」「関連して、姜勲植（カン・フンシク）大統領室秘書室長が『監察の結果、人事請託が伝えられたことはない』と発表したが、これはどんな監察をやった内容なのか。姜室長に尋ねてみれば済むことではないか」と指摘した。

さらに「なぜこの人々はこうも軽はずみに振る舞うのか気になるが、結論は、あらゆる疑問がヒョンジ姉さんに通じている」「金南局秘書官は、キム室長が影の実力者だということを満天下に公開するという罪を犯したから辞表を出したのか、と思わざるを得ない」と強調した。

また、申最高委員は「これこそ国政調査や特別検察官をやるべきなのに、なぜ何も話がないのか」「受けたくないのであれば、キム室長の謄本1通だけでも公開してもらいたいと要求する」と付け加えた。

イ・テヒ記者