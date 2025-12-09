「青少年時代の過ち、いつまで責任を負わなければならないのか」　少年院上がりを暴露され引退した俳優チョ・ジヌンに共に民主党関係者から擁護発言相次ぐ

韓国与党・共に民主党や進歩（革新）系寄りで知られる俳優チョ・ジヌン氏＝本名：チョ・ウォンジュン＝が高校時代の凶悪犯罪歴疑惑で引退を宣言するや、与党関係者らが同氏を擁護する発言をし、政界で議論を呼んでいる。

【写真】今年8月李在明大統領夫妻と映画『独立軍：終わらない戦争』を鑑賞する俳優チョ・ジヌン

首相傘下の検察改革推進団の朴燦運（パク・チャンウン）諮問委員長は8日、交流サイト（SNS）「フェイスブック」に「（チョ・ジヌン氏は）『更生は可能だ』という事実を証明した人物で、非行少年にとっては希望の象徴だ」「（それに対する批判は）正義ではなく集団リンチに過ぎない」と述べた。かつて法務長官を務めた同党の朴範界（パク・ポムゲ）議員は7日、「大衆の間でイメージ化された彼の現在は、忘れられた（過去の）記憶とはみじんも一致しないほどなのか」と述べた。金元二（キム・ウォンイ）議員は「青少年時代の過ちについてどこまで、どのように、いつまで責任を負わなければならないのか」とするチョ・ジヌン氏の復帰を求めるソン・ギョンヨン神父の投稿をシェアした。祖国革新党のキム・ソンミン議員は「（チョ・ジヌン氏の）ファンである私は『シグナル2』をぜひとも見たい」と語った。『シグナル2』とは大ヒットしたドラマ『シグナル』の続編で、来年放送予定だったチョ・ジヌン氏の出演作品のことだ。

朴禎勲（パク・チョンフン）元海兵隊捜査団長の法律代理人だったキム・ギョンホ弁護士は「（少年保護事件関連内容の漏えいを禁止している）少年法違反だ」としてチョ・ジヌン氏の疑惑を最初に報道した記者を告発した。左派系ジャーナリスト金於俊（キム・オジュン）氏の動画共有サイト「ユーチューブ」チャンネルにレギュラー出演している詩人・柳根（リュ・グン）氏は「少年院の近くまで行ったことのない若者がどこにいるのか。曺喜大（チョ・ヒデ＝大法院長〈最高裁長官〉）も引退していないのに、過去（前科）のために引退するのか」と言った。