単身世帯が過去最高の３６％に　半数は「寂しい」＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処（旧統計庁）は９日、単身世帯に関する統計を公表した。単身世帯は昨年初めて８００万世帯を超え、全体の３６．１％に達し、過去最高を更新した。単身世帯の割合はソウルが最も高く、単身世帯の約２０％は７０歳以上の高齢者だった。所得と資産は全体の平均に及ばず、寂しさを感じる人が多かった。

◇単身世帯８００万突破 男性３０代・女性７０歳以上が多く

昨年時点での単身世帯の数は８０４万５０００世帯と集計された。２０２１年に７１６万６０００世帯と初めて７００万世帯を超えてから、３年で８００万世帯を超えた。

全世帯に占める割合は３６．１％で、前年より０．６ポイント上昇し、過去最高を記録した。

単身世帯の割合は２０１９年に３０％、２３年に３５％を超え、毎年過去最高を更新している。未婚や配偶者との死別など多様な要因が複合的に作用した結果とみられる。

年齢別では７０歳以上が１９．８％で最も多く、２９歳以下（１７．８％）、６０代（１７．６％）、３０代（１７．４％）と続いた。高齢化の影響で７０歳以上の割合が２年連続で２９歳以下を上回った。

最も割合が高かったのは男性が３０代（２１．８％）で、女性が７０歳以上（２９．０％）だった。

地域別ではソウルが３９．９％で最も高く、大田（３９．８％）、江原道（３９．４％）、忠清北道（３９．１％）と続いた。

単身世帯の住居形態は一戸建てが３９．０％で最も多く、マンションが３５．９％で次いで高かった。全世帯の半分以上（５３．９％）がマンションに住んでいるのとは異なる結果となった。

◇働く単身世帯５００万世帯超 ５０～６４歳が最多

単身世帯は所得・資産・負債ともに全体の平均より少なかった。

昨年の単身世帯の年間所得は平均３４２３万ウォン（約３６０万円）で、前年比６．２％増加した。全世帯の平均７４２７万ウォンの４６．１％だった。

単身世帯の５３．６％が年間所得３０００万ウォン未満だった。１０００万～３０００万ウォン未満が４２．９％で最も多く、３０００万～５０００万ウォン未満（２５．９％）、５０００万～７０００万ウォン未満（１２．２％）と続いた。

月平均の消費支出は１６８万９０００ウォンで、全世帯（平均世帯人数２．２５人）の５８．４％だった。

単身世帯の資産の平均は２億２３０２万ウォンで、前年比５．１％増加した。全世帯（５億６６７８万ウォン）の３９．３％だった。

負債の平均は４１９万ウォンで０．２％増加し、全世帯（９５３４万ウォン）の４２．２％だった。

昨年、単身世帯のうち勤労者世帯は５１０万世帯だった。前年より４２万６０００世帯増え、初めて５００万世帯を超えた。

年齢別では５０～６４歳が２６．２％で最も多く、３０代（２４．４％）、１５～２９歳（１８．６％）と続いた。

◇老後の生活費 ６割は「本人・配偶者が負担」

単身世帯はサポートしてくれる人が少ないと感じ、寂しいと感じている人が多かった。

単身世帯が「助けてもらえる」と回答したのは、「体調が悪い時」（６８．９％）、「お金が必要な時」（４５．６％）、「憂鬱な時」（７３．５％）などで、いずれも全体の平均より低かった。

「寂しい時がある」という回答は４８．９％で全体（３８．２％）より１０ポイント以上高かった。

単身世帯の６３．３％は老後の生活費を本人または配偶者が用意している。前年比７．６ポイント増加した。

昨年、国民基礎生活保障（生活保護に相当）の受給を受けた単身世帯は１３９万７０００世帯で、前年比６．３％増加した。全受給世帯のうち単身世帯は７４．２％だった。