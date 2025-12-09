来春の平壌国際マラソン　定員５００人すぐ満員＝韓米日は参加不可

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮が来年４月５日に平壌国際マラソン大会を開催する。北朝鮮観光を扱う中国・北京の旅行会社「高麗ツアーズ」は９日にＳＮＳで、大会参加者５００人の募集を開始してから５時間足らずで予約が全て埋まったと発表した。

高麗ツアーズは「募集人員をさらに増やすために全力を尽くす」としたうえで、順番待ちリストの登録を受け付けると説明した。

同社は前日、平壌国際マラソンの開催日を告知し、北京、上海、瀋陽などから出発するマラソン旅行参加者を募集すると発表した。

今年の参加費用は、フルマラソンが１５０ドル（約２万３０００円）、ハーフマラソンが１００ドル、１０キロと５キロはそれぞれ７０ドル台となっている。

北朝鮮入国に必要なビザは観光ビザではなく、代表団ビザの形で発給され、出身国によって発給費用も異なる。

韓国、米国、マレーシア、日本のパスポート所持者は参加できない。メディア関係者も参加が制限されると高麗ツアーズは説明した。

北朝鮮は金日成（キム・イルソン）主席の生誕記念日である４月１５日の「太陽節」を記念して１９８１年から国際マラソン大会を開催してきた。新型コロナウイルス感染が拡大した２０２０年から５年連続で大会が開催できなかったが、今年再び開かれた。

北朝鮮は制裁対象ではない観光を外貨獲得手段として拡大しようとしている。