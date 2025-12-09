韓国　きょうのニュース（１２月９日）

◇李大統領 反社会的行為行う宗教団体「解散させるべき」

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は９日の閣議で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令請求を検討するよう指示した件について曺源徹（チョ・ウォンチョル）法制処長に進捗を問い、「個人も犯罪を犯し反社会的行為をすれば制裁があるが、（宗教）法人も憲法や法律に違反していると指摘される行為をすれば解散させなければならない」と述べた。

◇単身世帯が過去最高の３６％に 半数は「寂しい」

国家データ処（旧統計庁）は９日、単身世帯に関する統計を公表した。単身世帯は昨年初めて８００万世帯を超え、全体の３６．１％に達し、過去最高を更新した。単身世帯の割合はソウルが最も高く、単身世帯の約２０％は７０歳以上の高齢者だった。所得と資産は全体の平均に及ばず、半数は寂しさを感じていた。

◇通販大手クーパン本社を家宅捜索 個人情報流出巡り

ソウル警察庁サイバー捜査課が９日、ネット通販最大手クーパンのソウル本社の家宅捜索に乗り出したことが聯合ニュースの取材で分かった。同社の顧客３３７０万人分の個人情報が流出したことを巡り、関与した人物を追うと同時にクーパン側のセキュリティーに問題がなかったかを調べるという。警察関係者は「家宅捜索は事件を正確に把握するための必須措置」とし、確保した証拠を基に個人情報を流出させた人物や流出経路、原因など事実関係を総合的に究明する予定だと説明した。

◇高速鉄道２社の統合に懸念の声 「副作用への対応を」

国土交通部がＫＴＸとＳＲＴの二つの高速鉄道の統合計画を発表したことを巡り、運営会社が１社になることの弊害を懸念する声が出ている。ＳＲＴを運行するＳＲを韓国鉄道公社（コレール）に統合することで重複するコストを減らし、供給される座席数も増えるとされるが、統合後、ストライキが発生すれば全国の高速鉄道が止まりかねないという懸念もあり、予想される副作用に備えた計画が求められている。