旧統一教会から現与党にも資金　特別検察が警察に捜査を移管＝韓国

【ソウル聯合ニュース】尹錫悦（ユン・ソクヨル）韓国前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは９日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が与党「共に民主党」に所属する政治家に金を渡していたとする事件の捜査を警察庁国家捜査本部に移管したと発表した。

事態を認識してから約４カ月での移管で、不公正との非難が高まったことを受け、収拾に乗り出したとの指摘は避けられないとみられる。

教団の「世界本部長」を務めた元幹部、ユン・ヨンホ被告は８月、特別検察官チームに対し、教団が２０１８年から２０年にかけて、共に民主党に所属する政治家２人にそれぞれ数千万ウォン（１０００万ウォンは約１１０万円）を渡したと供述した。

ユン被告は今月５日、業務上横領などの罪に問われた自身の裁判でも、２０２２年２月に現政権の長官４人に接近し、このうち２人は韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁とも会ったと主張した。

これを受け、特別検察官チームがこうした状況を把握しながら最大野党「国民の力」に対してのみ捜査を行ったとの批判が政界から出た。これらの疑惑を巡り、共に民主党側の政治家に対する出頭命令や起訴は行われていない。

特別検察官チームは８日の記者会見で、ユン被告が８月に供述したと認めながらも、同チームの捜査対象ではないと判断したと説明した。