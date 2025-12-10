韓東勲前代表の妻・義母・義父・娘と同姓同名のユーザー4人が尹大統領夫妻を中傷する大量の書き込み、電話番号下4桁は同一だった　国民の力の党員専用掲示板問題

保守系野党「国民の力」の党務監査委員会が9日、韓東勲（ハン・ドンフン）前代表の関与した、いわゆる「党員掲示板問題」に関して「韓・前代表の家族と名前が同じコンテンツ作成者を対象に、身元を確認する手続きを進めている」と明かした。

イ・ホソン党務監査委員長はこの日、緊急のお知らせを通して「韓・前代表および家族の名義で書き込まれことが分かっている記事について、実際の作成者の確認手続きを進めている」と語った。

イ委員長は「党員名簿を確認した結果、韓・前代表の家族の名前と同一の名前を使っているA・B・Cの場合、同じソウル市江南区丙選挙区所属」「（この人々の）携帯電話の番号の下4桁が（それぞれ）同一で、Dの場合は在外国民党員として確認された」と述べた。この4人は韓・前代表の配偶者・義母・義父・娘と名前が同じだ。

イ委員長はまた「この4人は昨年12月16日から19日までの間に順次離党した」と語った。同年11月5日に党員掲示板問題が発覚してから、およそ1カ月が経過した時期だ。党務監査委はさらに「党員掲示板に対する『全数調査』を実施したり、その結果や関連資料を確保したりした事実はない」「確認されていない内容に基づいた推測的な報道や拡大解釈は控えてほしい」とコメントした。

イ委員長は「倫理委員長を選任するかどうかとは関係なしに、党務監査委の調査・結論導出・後続措置は独立的に進められる」「調査完了後、党務監査委員らの意見を集約して倫理委員会に回付する予定」と語った。現在、党倫理委員長のポストは空席だ。

韓・前代表はこの日、ユーチューブで配信されているSBS放送の番組に出演して「イ・ホソン党務監査委員長は『尹アゲイン』と称して張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が連れて来た人物」だとし「最近、張代表はコーナーにかなり追い込まれているから、党内で政敵をどうにかして攻撃し、党内にごたごたを起こす選択をした」と主張した。その上で「コーナーに追い込まれた張代表がコーナーを脱する方法は、民主党をもっと攻撃するか、党内の政敵を除去すること」「張代表は党内の政敵除去を選んだ」「こんな形で指導部の状況は打開されないだろう」と述べた。

イ・ヘイン記者