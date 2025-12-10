［韓流］ドラマ「ダイナマイト・キス」　ネトフリ非英語部門で２週連続１位

【ソウル聯合ニュース】韓国ＳＢＳのドラマ「ダイナマイト・キス」が、米動画配信大手ネットフリックス「ＴＯＰ１０」のテレビ非英語部門で２週連続１位を記録したことが１０日、分かった。

ネットフリックスの公式ガイドサイト「ＴＵＤＵＭ」によると、１～７日の同作の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は４８０万ビューで、テレビ非英語部門１位を維持した。

国別では韓国、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビアなど４３カ国で１位となった。

チャン・ギヨン、アン・ウンジン主演の同作は、生計のために子持ちの既婚者のふりをして就職した独身女性のコ・ダリム（アン・ウンジン）と、滞在先の済州島で出会ったダリムとキスを交わした後に彼女にひかれてしまった上司のコン・ジヒョク（チャン・ギヨン）のロマンスを描く。

公開初週に３位だった順位は毎週ワンランク上昇し、２週目に２位、３週目にトップに立った。

また、同部門ではチョン・ドヨン、キム・ゴウン主演のネットフリックスオリジナル韓国ドラマ「告白の代価」が視聴数２２０万ビューで２位につけたほか、韓国ドラマ「あなたが殺した」が８位、韓国バラエティー番組「ケニアで３バカ珍道中」が９位にランクインした。