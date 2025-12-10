韓国のエリザベス・テイラー　俳優キム・ジミさん死去＝７００作品に出演

【ソウル聯合ニュース】韓国の大物俳優、キム・ジミ（本名キム・ミョンジャ）さんが滞在先の米国で死去したことが１０日、分かった。８５歳だった。

キムさんは１９４０年に忠清南道で生まれた。キム・ギヨン監督の映画「黄昏列車」（１９５７）でデビューし、９０年代まで俳優として活動した。

キム・スヨン監督の 「土地」（１９７４）や、イム・グォンテク監督の「キルソドム」（１９８５）など巨匠の作品にも出演し、パナマ国際映画祭では主演女優賞、韓国では大鐘賞映画祭主演女優賞などを受賞した。出演した作品は約７００本に達する。

米国留学を計画していた高校生時代にキム・ギヨン監督にスカウトされ１７歳で俳優の世界に入った。

ホン・ソンギ監督や俳優のチェ・ムリョンさん、歌手の羅勲児（ナフナ）さんと結婚しその後離婚。その華やかな私生活から韓国のエリザベス・テイラーなどと呼ばれることもあった。

２０１９年に釜山国際映画祭に参加し、「俳優として、人生の終着駅に近づいていく時間になった」として「私を応援してくださった皆さんが胸の中で永遠に私を大事にして下さればうれしい」と話した。

韓国映画人総連合会がお別れの会を準備しているという。