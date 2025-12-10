韓国　きょうのニュース（１２月１０日）

◇李大統領 旧統一教会と政界の癒着で「与野党関係なく厳正捜査を」

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１０日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が与党「共に民主党」に所属する政治家に不正に金品を提供したとの疑惑を巡り、与野党に関係なく厳正に捜査するよう指示した。旧統一教会から不正に金品の供与を受けていたのが、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻の金建希（キム・ゴンヒ）被告や尹政権で与党だった最大野党「国民の力」の国会議員だけでなく、現与党も含まれていたとの疑惑が出たことで、特別検察官の捜査が不公正との批判が出ていた。

◇首相 クーパンの情報流出「深刻なレベル」

金民錫（キム・ミンソク）首相は１０日、ネット通販最大手クーパンから顧客３３７０万人分の個人情報が流出したことについて、「深刻な水準を超えた」とし「倫理的な基本の問題」と強調した。また「デジタル社会において国民の情報保護はプラットフォーム企業の最も基本的責務」とし、政府は事故の経緯を迅速かつ正確に調査しなければならず、法令違反が確認されれば厳正に措置しなければならないと述べた。

◇大学入試の英語「超難化」で批判 出題機関トップが引責辞任

大学修学能力試験（修能、日本の大学入学共通テストに相当）を主管する韓国教育課程評価院は１０日、先月１３日に実施された２０２６学年度の修能で英語の難易度が非常に高かったことで混乱を招いた責任を取り、呉承杰（オ・スンゴル）院長が辞任したと発表した。２６学年度の修能の英語では、９段階の成績のうち最上級レベルに分類された受験生の割合は３．１１％で、英語の試験に絶対評価が導入された１８学年度以降で最も低かった。

◇韓国のエリザベス・テイラー 俳優キム・ジミさん死去

韓国の往年のスター俳優、キム・ジミ（本名キム・ミョンジャ）さんが米ロサンゼルスで７日未明（日本時間）に死去した。８５歳だった。韓国映画人総連合会が１０日、伝えた。キムさんはキム・ギヨン監督の映画「黄昏列車」（１９５７）でデビューし、９０年代まで俳優として活動した。出演した作品は約７００本で国内外で多くの賞を受賞した。その華やかな私生活から韓国のエリザベス・テイラーと呼ばれることもあった。

◇鉄道・地下鉄労組がスト予告 ソウル市が非常輸送対策発表

ソウル市は１０日、韓国鉄道公社（コレール）労働組合（鉄道労組）とソウル交通公社労働組合（交通公社労組）がストライキを予告したことを受けて非常輸送対策本部を設置し、関係機関と共に運行支援や現場管理などを実施する予定だと発表した。鉄道労組は今月１１日に、ソウル地下鉄１～８号線を運営する交通公社労組は１２日にそれぞれストを予告した。地下鉄９号線の第２・３段階区間（新論峴駅～中央報勲病院駅）を運営する公共運輸労組ソウル交通公社９号線支部も１１日にストを予告している。ソウル市は鉄道労組と交通公社労組のストが同時に行われる場合に備え、市内バスの予備車両を１６１の路線に投入し、運行回数を通常より１４２２回増やす予定だ。